الأسهم الأوروبية تتراجع عند الإغلاق بقيادة قطاع التجزئة

2021/02/17 | 20:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: خيّم الهبوط مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع مراقبة المستثمرين لارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

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