الدين العالمي يقفز لمستوى قياسي عند 281 تريليون دولار بنهاية2020

2021/02/17 | 20:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الدين العالمي لأكثر من 280 تريليون دولار بنهاية العام الماضي مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، حيث زادت الحكومات الإنفاق لمكافحة تداعيات فيروس كورونا.

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