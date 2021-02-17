بالفيديو.. مبابي لجوردي ألبا:

2021/02/17 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

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نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تفاصيل مشادة جديدة وقعت خلال مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير قد كشفت دخول نجمي برشلونة جيرارد بيكيه وخوردي ألبا في مشادة وتبادل شتائم.

وبحسب موندو ديبورتيفو نقلا عن فوتبول موفي سبورت، هدد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان منافسه سيرجينو ديست مدافع فريق برشلونة، خلال المباراة بعد عدة التحامات بينهما، وهو ما دفع جوردي ألبا لاعب برشلونة للدفاع عن ديست موجها حديثه لمبابي: ”أنت تتعلم من الأسوأ، أيها السخيف“.

وترى موندو ديبورتيفو أن المقصود بذلك هو تعلم مبابي من نيمار.

وشنت الصحيفة هجوما على مبابي ووصفته بالمثال السيئ في مسابقة ينظمها الاتحاد الأوروبي.

وتعود تفاصيل المشادة لاقتراب الثنائي من بعضهما أثناء ضربة ركنية لباريس، حيث بدأ كل شيء عندما دفع مبابي سيرجينو ديست، الذي اعتذر له عن بعض الالتحامات خلال المباراة، مؤكدا أنه لم يقصد إيذاءه.

وقال مبابي لديست بلغة إسبانية بحسب الصحيفة: ”لا تلمسني“.



هنا توسط ألبا لوقف الشجار موجها حديثه لمبابي: ”لقد طلب منك مسامحته.



أنت مغرور.



أنت مغرور“.

هنا رفع مبابي نبرته مخاطبا ألبا: ”سأقتلك في الشارع“.

وحاول ماركينيوس مدافع سان جيرمان أن يفصل بينهما، ثم تدخل جيرارد بيكيه موجها حديثه لمبابي: ”من ستقتل؟ من سوف تقتل؟“.



رد ألبا ساخرا من مبابي: ”إنه يتعلم، دعه يتعلم، أنت تتعلم من الأسوأ، أيها الأحمق“.

وكان مبابي قد سجل هاتريك ليقود سان جيرمان للفوز على برشلونة على ملعبه بأربعة أهداف لهدف واحد، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أوروبا.

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