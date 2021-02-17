2021/02/17 | 20:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ضبطت هيئة المنافذ الحدودية كمامات طبية معدة للتهريب في منفذ أم قصر الشمالي.وذكر بيان للهيئة انه : بناءآ على المعلومات الواردة من مكتب استخبارات ام قصر الشمالي بوجود حاوية تحتوي على كمامات طبية مخبأة ومعدة للتهريب خلف البضاعة الرئيسية (ورد اصطناعي)تم تشكيل لجنة من مديرية منفذ أم قصر الشمالي والمركز الكمركي في الميناء والاستخبارات و مركز شرطة الكمرك وتم الكشف على الحاوية حيث تم ضبط الكمامات الطبية داخل الحاوية وإحباط محاولة تهريبها.واشار البيان الى التحفظ على العجلة والبضاعة لدى مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط كمامات طبية معدة للتهريب في منفذ أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط كمامات طبية معدة للتهريب في منفذ أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).