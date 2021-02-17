وزير التخطيط يؤكد حاجة العراق لمشاريع تتطابق مع التوجهات الاصلاحية

2021/02/17 | 20:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ترأس وزير التخطيط، الدكتور خالد بتال النجم، اليوم، الاجتماع السادس للجنة التوجيهية لسكرتارية صندوق التعافي وإعادة الاعمار .وعُقد الاجتماع / حسب بيان للوزارة/ افتراضيا بمشاركة بعثة البنك الدولي وممثلي عدد من البلدان المانحة، من بينها بريطانيا وألمانيا وكندا.وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا المطروحة على جدول الاعمال، والتي تتعلق بمجالات التعاون، وطبيعة المشاريع التي يمكن تمويلها من الدول المانحة، وفق رؤية العراق للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، وورقة الاصلاح الحكومي.وقال الوزير خلال الاجتماع، اننا بحاجة إلى مراجعة المشاريع التي جرى الاتفاق عليها سابقا، بهدف ضمان انسجامها مع التوجهات الإصلاحية، للحكومة وخطة التنمية الخمسية ٢٠١٨-٢٠٢٢، موضحا ان هذه المراجعة تستهدف توجيه الدعم للمحافظات التي تواجه فجوات تنموية حادة، وتعاني من ارتفاع نسب الفقر.واشار إلى جهود الحكومة العراقية في دعم القطاع الخاص وتمكينه من ادارة شؤون التنمية.و ناقش الاجتماع، عددا من المشاريع المقترح تنفيذها، ومن بينها، المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق، والعمل على توفير البيئة المؤاتية للشركات الصغيرة، فضلا عن دعم قطاع الطاقة والصناعات الاستخراجية.وشارك في اجتماع اللجنة التوجيهية، وكيل وزارة التخطيط الدكتور ماهر حماد جوهان، ومدير عام التعاون الدولي الدكتور ساهر عبدالكاظم./انتهى3

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