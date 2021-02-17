غوتيريش يدعو إلى وضع “خطة تلقيح عالمية” ضد كورونا

2021/02/17 | 20:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجموعة العشرين إلى وضع خطة تلقيح عالمية لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في مكافحة وباء كورونا، خلال جلسة وزارية لمجلس الأمن.

وقال غوتيريش، إن العالم بحاجة ماسة إلى خطة تلقيح عالمية تجمع كل من لديه القدرة والخبرة العلمية والإمكانات الإنتاجية والمالية المطلوبة.



وأضاف أنه لو ترك الفيروس ينتشر بسرعة في دول الجنوب سيتحور أكثر فأكثر مع نسخ جديدة أشد عدوى وأكثر فتكا قد تهدد فاعلية اللقاحات.



محذرا من أن ذلك قد يطيل أمد الجائحة بشكل كبير وهو ما قد يسمح للفيروس بالعودة ليفتك بدول الشمال.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة هي التي تتولى تنظيم رئاسة مجلس الأمن في شباط/فبراير، الجلسة الوزارية التي تضم عدة وزراء خارجية.



إذ شدد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على أن العالم يكافح جائحة عالمية ويجب ألا يُهمل أحدا.

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