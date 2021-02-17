علماء يكشفون سبب موت أحد “أعظم فراعنة” مصر

2021/02/17 | 20:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]كشف علماء من جامعة القاهرة في مصر، بمساعدة التصوير المقطعي، تفاصيل موت الفرعون الذي حكم جنوب مصر قبل 3576 عاما.

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