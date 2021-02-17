المنافذ تعلن إحباط محاولة تهريب كمامات طبية في ميناء ام قصر الشمالي

2021/02/17 | 20:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب حاوية كمامات طبية في ميناء ام قصر الشمالي.وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بناءاً على المعلومات الواردة من مكتب استخبارات ام قصر الشمالي بوجود حاوية تحتوي على كمامات طبيه مخبأة ومعدة للتهريب خلف البضاعة الرئيسية (ورد اصطناعي) تم …

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