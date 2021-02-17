العراق.. برهم صالح يلتقي رئيس أركان الحشد الشعبي

2021/02/17 | 20:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الرئيس العراقي برهم صالح مع رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، في قصر السلام ببغداد....

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