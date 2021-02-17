ارتفاع حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في جانب الكرخ من بغداد

2021/02/17 | 20:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة الكرخ، الأربعاء، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (17 شباط 2021)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد حالات الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة أمس والمعلن عنها اليوم، توزع على النحو التالي":

عدد الإصابات 773 موزعة كالآتي:

أبو دشير ---------------34

ابو غريب --------------29

الإسكان----------------8

الاعلام----------------43

البياع------------------36

التاجي----------------36

الحرية-----------------52

الخطيب----------------2

الدورة-----------------50

الدولعي----------------8

الرحمانية---------------6

السيدية ----------------12

الشرطة الخامسة---------1

الشرطة الرابعة----------6

الشعلة----------------41

الصالحية --------------15

الطارمية ---------------3

الطوبجي ---------------1

العامرية --------------43

العطيفية --------------3

العلاوي ---------------12

الغزالية ---------------29

القادسية --------------20

الكاظمية--------------51

اللطيفية---------------2

المحمودية-------------23

المشاهدة--------------2

المنصور ---------------31

الوشاش----------------2

اليرموك ----------------13

جكوك-----------------3

حي الجامعة------------17

حي الجهاد-------------37

حي الخضراء----------- 16

حي العامل-------------31

حي العدل -------------22

حي الفرات--------------9

كرادة مريم--------------6

ناحية الرشيد------------2

سكنة جانب الرصافة -------8

محافظة الديوانية---------1

محافظة بابل-------------3

محافظة ذي قار -----------1

محافظة كربلاء-----------3

الشفاء: 210

الوفيات: لا توجد

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