غوتيريش : 130 دولة لم تتلق لحد الان اي جرعة ضد فيروس كورونا

2021/02/17 | 20:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ان: 130 دولة لم تتلق جرعة واحدة من اللقاحات ضد عدوى فيروس كورونا.وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء وفقا لوكالة / أسوشيتد برس/ الأمريكية ان : توزيع اللقاحات ضد عدوى فيروس كورونا في العالم يتم بشكل غير عادل وغير متساو.واضاف غوتيريش : في هذه اللحظة الحرجة، تعد المساواة في اللقاح أكبر اختبار أخلاقي أمام المجتمع العالمي.وتابع : يجب أن نسعى جاهدين لضمان حصول جميع الناس في كل مكان على فرصة التطعيم في أسرع وقت ممكن.ومع ذلك، كان توزيع اللقاحات متفاوتًا وغير عادل إلى حد كبير.واضاف غوتيريش : أنه إذا سُمح للفيروس بالانتشار في البلدان النامية، فإنه سيتحور مرارا وتكرارا.واشار إلى أن : ذلك قد يؤدي إلى حقيقة أن الوباء قد يستمر لفترة طويلة جدا./انتهى3

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