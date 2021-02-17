الدفاع الروسية تنفي انباء استهداف احد مبانيها بقنبلة

2021/02/17 | 20:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تقارير عن وجود قنبلة في أحد مبانيها في العاصمة موسكو.وأشارت الوزارة في بيان / حسب وكالة تاس / إلى أن التقارير التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول وجود تهديد انفجار مزعوم في مبنى تابع لوزارة الدفاع بعنوان كورنيش /فرونزينسكايا 22/ لا أساس لها من الصحة.وأضافت الوزارة أن : جميع الوحدات الموجودة في مجمع مباني وزارة الدفاع تؤدي وظيفتها بشكل طبيعي.وفي وقت سابق قال مصدر بأجهزة الطوارئ الروسية لوكالة /تاس إن شخصا مجهول الهوية أبلغها في اتصال هاتفي عن وجود عبوات ناسفة مزروعة في كل من مبنى وزارة الدفاع بكورنيش فرونزينسكايا، وداخل محطة /بارك كولتوري/ لمترو الأنفاق (وسط موسكو) وعند مخرجين من هذه المحطة./انتهى3

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