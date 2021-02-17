2021/02/17 | 20:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، ضبط حاوية تحتوي على كمامات طبية مخبأة ومعدة للتهريب في منفذ أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وقالت الهياة في بيان صحفي، انه “بناءآ على المعلومات الواردة من مكتب استخبارات ام قصر الشمالي بوجود حاوية تحتوي على كمامات طبية مخبأة ومعدة للتهريب خلف البضاعة الرئيسية (ورد اصطناعي)”، مبينة انه “تم تشكيل لجنة من مديرية منفذ أم قصر الشمالي /هيأة المنافذ الحدودية والمركز الكمركي في الميناء والاستخبارات ومركز شرطة الكمرك وتم الكشف على الحاوية حيث تم ضبط الكمامات الطبية داخل الحاوية وإحباط محاولة تهريبها”.

واضافت انه “تم التحفظ على العجلة والبضاعة لدى مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط حاوية تحتوي على كمامات طبية معدة للتهريب في منفذ أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط حاوية تحتوي على كمامات طبية معدة للتهريب في منفذ أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).