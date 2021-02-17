اندلاع حريق في اربيل

2021/02/17 | 20:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق يوم الاربعاء، بمخزن في مدينة اربيل ، دون وقوع خسائر في الارواح.

وبحسب معلومات حصل عليها PUKmedia: ان الحريق اندلع بمخزن على طريق مخمور، ما الحق اضرار مادية كبيرة، ودون واية خسائر في الارواح.

PUKmedia خاص

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