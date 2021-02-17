ارتفاع ملحوظ للدولار الأمريكي عالمياً بعد بيانات اقتصادية

2021/02/17 | 20:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي بوتيرة قوية عالمياً خلال تداولات اليوم الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية.

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