رصد سلالة نادرة من كورونا للمرة الأولى في إيطاليا

2021/02/17 | 20:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة مقاطعة نابولي الإيطالية

رصد طفرة جديدة ونادرة من فيروس كورونا،

للمرة الأولى في البلاد.

وقالت الحكومة الإقليمية في بيان نقلته

وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية يوم

الأربعاء: "في الوقت الحالي، ل

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