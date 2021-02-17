من أقتَرفَ الجريمة في مطار عدن؟ 3/2 - منذر علي

2021/02/17 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منذر_علي كنتُ في الحلقة السابقة قد تطرقتُ إلى الجريمة التي اُقْتُرِفَتْ في مطار عدن يوم الأربعاء، في 30 ديسمبر المنصرم.



وذكرتُ أنَّ القتلى الأبرياء الذين رُحِّلُوا قسرًا من الحياة إلى عالم الموت قد صمتوا إلى الأبد، وتركوا وراءهم الثكالى والأيتام، وقلة قليلة ممن يدعون لهم بالرحمة والمغفرة، ولم يعد هناك من ينوب عنهم ويعتني بأسرهم ويسعى لإنصافهم من القتلة.



ونوهتُ إلى الوضع المأساوي للجرحى الذين ما برحوا يئنون ......





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