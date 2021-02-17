مطلوب للتعيين رواد فضاء .. تعرف على الاشتراطات والاختبارات

2021/02/17 | 21:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تعتزم وكالة الفضاء الأوروبية البدء ببناء جيل جديد من رواد فضاء في صفوفها تقل أعمارهم عن 50 عاماً ويتمتعون بمؤهلات علمية قوية، لكي يكونوا في عداد البعثات المقبلة إلى محطة الفضاء الدولية ثم إلى القمر.وحشب موقع “يورونيوز”، لن تعيّن الوكالة في هذه الحملة – التي تعد الأولى لقبول رواد فضاء منذ 11 عاماً – سوى عدد محدود منهم إذ ستكتفي باختيار أربعة إلى ستة فحسب من بين المرشحين، بعد عملية غربلة طويلة تبدأ في 31 مارس باستقبال طالبي الانتساب، وتنتهي في أكتوبر 2022.وخلال موجة التعيينات السابقة في 2008، عبر أقل من عشرة من أصل أكثر من ثمانية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مطلوب للتعيين رواد فضاء ..



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