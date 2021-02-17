مقتل الجنود الأتراك.. بيان لحزب العمال ينفي المسؤولية عنه

2021/02/17 | 21:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حزب العمال الكردستاني، الأربعاء، إن الهجمات التركية تسببت بقتل جنودهم اللذين عثر عليهم مقتولين في مغارة شمال شرقي دهوك، في الوقت الذي تتهم فيه أنقرة الحزب بإعدام 13 من رعاياها شمال العراق.

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