الاولمبية تتسلم مستمسكات وشهادات وترشيحات الحدث الانتخابي

2021/02/17 | 21:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

تستقبل ملاكات وموظفو اللجنة الأولمبية الوطنية المراجعين لاغراض الحدث الانتخابي بدوام رسمي يوم غد الخميس.

وقال رئيس اللجنة المؤقتة لادارة العمل الأولمبي في العراق أكرم نعيم عطوان في بيان تلقته ومالة/ المعلومة/ انه “أوعز بتفعيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس من أجل تسهيل مراجعة المرشحين للانتخابات الأولمبية المقبلة”.

وبين عطوان ان “جميع المرشحين بامكانهم المراجعة، بدوام رسمي، لاغراض تسليم وثائقهم المطلوبة وشهادات التحصيل الدراسي وإستلام الاستمارات الخاصة بترشيحاتهم”.



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