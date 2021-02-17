صحيفة: إيران تستعد لمهاجمة اسرائيل من داخل العراق بـ200 صاروخ

2021/02/17 | 21:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إنه مع تصاعد التوترات بين إيران وأغلب الدول الغربية، تشعر إسرائيل بالقلق من أن طهران يمكن أن تنشر ما يصل إلى 200 صاروخ طويل المدى في العراق لمهاجمتها.

وذكرت الصحيفة، وتابعها "ان ار تي عربية" (17 شباط 2021)، أن "إيران تمتلك مئات الصواريخ التي يمكنها الوصول إلى إسرائيل"، مشيرة إلى أنه "في حين أن فرص المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران تعتبر منخفضة، فإن التوترات المتصاعدة في الشمال وسط احتمال المواجهة في سوريا أو لبنان، قد تدفع إيران أيضا إلى الرد".

ورأت أن "المبرر المنطقي لنشر إيران للصواريخ في العراق وإطلاقها من هناك ضد إسرائيل هو محاولة منع رد انتقامي مباشر للجيش الإسرائيلي ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية"، مضيفة: "إسرائيل لا تعتقد أن "حزب الله" اللبناني مهتم حاليا بشن بحرب جديدة ، لكن المخابرات العسكرية ترى أن هناك فرصة كبيرة نسبيا لوقوع "أيام قليلة من القتال" بين الجيش الإسرائيلي والحزب المدعوم من إيران".

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