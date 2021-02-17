هيئة ذوي الاعاقة تحقق رقما قياسيا في رواتب المعين المتفرغ

2021/02/17 | 21:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت هيئة ذوي الاعاقة، الاربعاء، عن أصدار(١٧٦٥٩) بطاقة ( ماستر كارد) للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ في بغداد والمحافظات.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقى "ان ار تي عربية" نسخة منه، (17 شباط 2021)، ان "عدد بطاقات ال( ماستر كارد ) الصادرة للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ في بغداد والمحافظات عدا إقليم كردستان للفترة من ٢٠ /١٢ / ٢٠٢٠ ولغاية ١٧/ ٢/ ٢٠٢١ بلغت (١٧٦٥٩) بطاق".

وقال رئيس الهيئة عصام عبد اللطيف التميمي، بحسب البيان، إن "أقسام هيئة ذوي الإعاقة في بغداد والمحافظات ما زالت مستمرة يوميا خلال ساعات العمل الرسمية بإصدار البطاقات للمشمولين براتب المعين المتفرغ وذلك بالتعاون مع الجهات المصرفية المعنية بذلك".

واثنى رئيس الهيئة على "جهود العاملين في الأقسام لترجمتهم توجيهات وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي القاضية بسرعة انجاز معاملات المشمولين بامتيازات القانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٣ بالدقة والمهنية العالية للتخفيف عن كاهل المواطن" .

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