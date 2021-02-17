بوساطة روسية .. تبادل اسرى بين سوريا واسرائيل

2021/02/17 | 21:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكرت وكالة الأنباء السورية / سانا/ ان العمل يجري حاليا على تبادل للأسرى بين سوريا وإسرائيل عبر وساطة روسية.واضافت ان : عملية التبادل تشمل نهال المقت، وذياب قهموز الأسير السوري اللذين سيطلق سراحهما مقابل فتاة إسرائيلية.وتابعت أنه سيتم تحرير المواطنين السوريين مقابل الشابة الإسرائيلية التي دخلت الأراضي السورية بطريق الخطأ، وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية./انتهى3

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