رغد صدام تفضح دور ‎الدول الخليجية في حرب العراق ضد إيران

2021/02/17 | 21:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت رغد صدام حسين عن تمويل الدول الخليجية للحرب التي شنها نظام البعث البائد ضد ايران....

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