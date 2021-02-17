توجيه جديد من الداخلية للقوات الأمنية حول ’التجمعات’ عشية الحظر الوقائي

2021/02/17 | 21:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجهت وزارة الداخلية، الأربعاء، أجهزتها الامنية بمنع التجمعات البشرية.

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وقال الناطق باسم الوزارة خالد المحنا، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (17 شباط 2021)، إن "القطعات الامنية ستكون في الطرق الرئيسة وستبلغ القوة الماسكة والدوريات لمنع التجمعات البشرية اي كانت نوعيتها وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين".

وأضاف المحنا أن "الطرق الفرعية التي تشهد زخما ايضاً ستشمل بالقطع".

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وحددت المديرية العامة للمرور، الثلاثاء، الطرق التي ستكون متاحة لمركبات الحمل أثناء أوقات الحظر.

وقال اللواء حيدر فخري، معاون مدير مديرية المرور العامة، في مؤتمر صحفي تابعه "ناس" (16 شباط 2021): إن "الطرق الخارجية ستكون مفتوحة أمام حركة الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمركبات الاخرى المستثناة من هذا القرار".

وأضاف أن "طريق محمد القاسم، والطريق الدولي، وقناة الجيش، ستكون مفتوحة امام حركة مركبات الحمل، فضلا عن الطرق الخارجية والجسور التي تاخذ الطريق الخاص بالشاحنات ستكون مفتوحة".

وتابع، أنه "وكذلك الطرق الرابطة بين المحافظات وبغداد التي تسمح بنقل ومرور الشاحنات المحملة بالمواد المهمة للمواطن ستكون متاحة كذلك".

من جهته أكد مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية سعن معن، أن "المناطق اثناء أوقات الحظر سيكون لها منفذ أو منفذين للمرور، وستكون جميع منافذ المناطق مفتوحة خارج أوقات الحظر".

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