ميركل تهاتف روحاني وتعرب عن

2021/02/17 | 21:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن "القلق" حيال مستقبل الاتفاق النووي في ظل تراجع طهران عن عدد من التزاماتها ضمنه، وفق ما ذكر متحدث باسمها، الأربعاء.

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