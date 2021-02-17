2021/02/17 | 22:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت ديون الأسر في الولايات المتحدة لمستوى قياسي جديد في الربع الرابع من 2020، بفعل قروض الرهن العقاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديون الأسر الأمريكية ترتفع لمستوى قياسي بفعل قروض الرهن العقاري) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديون الأسر الأمريكية ترتفع لمستوى قياسي بفعل قروض الرهن العقاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).