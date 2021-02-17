استشهاد مزارع بنيران ارهابين في “الجزيرة” بديالى

2021/02/17 | 22:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد مسؤوغ حكومي سابق في ديالى، الاربعاء، استشهاد مزارع بنيران ارهابين في منطقة الجزيرة شمال شرق المحافظة.

وقال عضو مجلس ديالى السابق حقي الجبوري في حديث لـ/ المعلومة/، ان “مزارعا استشهد بنيران ارهابين اثناء وجوده قرب مولدة اهلية في قرية الجزيرة في اطراف قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة)”.

واضاف، ان “القوات الامنية فتحت تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداء”.

وتتعرض ديالى الى هجمات وعمليات اغتيال بعضها بدوافع ارهابية ما يؤدي الى سقوط ضحايا”.انتهى 25 ف

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