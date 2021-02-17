توجيهات من وزارة الداخلية الى القوات الماسكة للأرض حول التجمعات البشرية

2021/02/17 | 22:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت وزارة الداخلية، الاربعاء، اصدار توجيهات للقوة الماسكة للأرض بمنع التجمعات البشرية.

وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء خالد المحنا، للوكالة الرسمية، وتابعه "ان ار تي عربية" (17 شباط 2021)، إن" القطعات الامنية ستكون في الطرق الرئيسة وستبلغ القوة الماسكة والدوريات لمنع التجمعات البشرية اي كانت نوعيتها وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين".

وأضاف أن "الطرق الفرعية التي تشهد زخما ايضاً ستشمل بالقطع".

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، التزامها التام بتوقيتات حظر التجوال وتطبيق اوامره، فيما اكدت وزارة الداخلية السماح ببقاء الطرق الخارجية مفتوحة لنقل المواد الغذائية.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من القيادات الامنية في مقر نقابة الصحفيين "اننا ملتزمون بتوقيتات حظر التجوال وجادون في تطبيق أوامره"، مبينا انه "لا يسمح للمنتسب التجول في عجلته اثناء الحظر الشامل".

من جانبه اكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول خلال المؤتمر ان "الجميع مطالب بالالتزام بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"، موضحا ان "الحظر الكلي سيبدأ في الساعة الثامنة من مساء الخميس".

وتابع رسول ان "الحظر يمكن تمديده في حال استمرار تسجيل زيادة في إصابات كورونا".

فيما اكد مدير اعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن خلال المؤتمر ان "الطرق الخارجية ستبقى مفتوحة لنقل المواد الغذائية بشكل مستمر"، موضحا ان "المطاعم ستكون دليفري فقط وستفتح مع الاسواق الى السابعة مساء".

إلى ذلك، اكد مدير اعلام المرور العامة العميد حيدر كريم "فرض غرامة مالية 50 ألف دينار على مركبة الصالون المخالفة لشروط السلامة"، لافتا الى "حجز المركبة في حال تكرار المخالفة لإجراءات السلامة".

نقيب الصحفيين مؤيد اللامي اكد خلال المؤتمر "السماح للقنوات الفضائية باستثناء 25 من منتسبيها خلال حظر التجوال"، لافتا الى ان "استثناء العاملين في الاذاعات من الحظر يجب ان لا يتجاوز الـ10".

وتابع "اقترحنا استثناء من 3-5 اشخاص في الوكالات وشبكات الاعلام"، مشيرا الى انه "لا يوجد اي استثناء للعاملين في الصحف".

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