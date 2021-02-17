وزارة النقل تحدد موعد توزيع قطع الإراضي على احدى شركاتها

2021/02/17 | 22:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة النقل/ الشركة العامة لتنفيذ المشاريع، الأربعاء، عن قرب توزيع الأراضي على موظفي الشركة حسب الضوابط والتعليمات.

وقال مدير عام الشركة زيد خليل شعلان الاسدي، في بيان، تلقى "ان ار تي عربية" نسخة منه، (17 شباط 2021)، بعد تفقده لمنطقة كويرش لفرز القطع، إنه "بتوجيه مباشر من وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي بضرورة متابعة وإكمال كافة الإجراءات القانونية، أن الايام القليلة المقبلة ستشهد توزيع الأراضي على كافة منتسبي الشركة".

واضاف، انه "بعد حصول موافقة مجلس الوزراء على قرار استثناء الشركة من قانون بيع وايجار أموال الدولة قم 21لسنة 2013 المعدل المادة 40 بطلب من الوزير، حيث من المرتقب التصويت عليه خلال الجلسات المقبلة" .

واكد الزيدي "عزمه بناء هذه القطع من خلال الشركات الاستثمارية وتسديد مبالغ البناء بطريقة التقسيط المريح".

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