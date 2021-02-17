2021/02/17 | 22:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الدين أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، مقتل عنصرين في تنظيم داعش، بضربة جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي بمحافظة صلاح الدين. وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات التحالف الدولي ضربة جوية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني مقتل عنصرين من داعش بضربة جوية للتحالف الدولي صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني مقتل عنصرين من داعش بضربة جوية للتحالف الدولي صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).