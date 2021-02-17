الداخلية تصدر توجيهات بمنع التجمعات البشرية

2021/02/17 | 22:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، توجيهات للقوة الماسكة للأرض بمنع التجمعات البشرية.وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، وفقاً للوكالة الرسمية، إن” القطعات الامنية ستكون في الطرق الرئيسة وستبلغ القوة الماسكة والدوريات لمنع التجمعات البشرية اي كانت نوعيتها وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين”.وأشار إلى أن “الطرق الفرعية التي تشهد …

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