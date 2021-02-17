الإعلام الأمني: قتل عنصرين من داعش بضربة جوية في صلاح الدين

2021/02/17 | 22:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، مقتل عنصرين اثنين من عصابات داعش بضربة جوية في صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات التحالف الدولي ضربة جوية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

وأضافت، أن "الضربة أسفرت عن قتل عنصرين اثنين من عصابات داعش الإرهابية".

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