2021/02/17 | 22:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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