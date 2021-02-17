توجيه جديد من الداخلية للقوات الأمنية حول (التجمعات) عشية الحظر الوقائي

2021/02/17 | 22:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وجهت وزارة الداخلية، الأربعاء، أجهزتها الامنية بمنع التجمعات البشرية.وقال الناطق باسم الوزارة خالد المحنا، إن “القطعات الامنية ستكون في الطرق الرئيسة وستبلغ القوة الماسكة والدوريات لمنع التجمعات البشرية اي كانت نوعيتها وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين”.وأضاف المحنا أن “الطرق الفرعية التي تشهد زخما ايضاً ستشمل بالقطع”.

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