استهداف رتل لدعم التحالف الدولي بعبوة ناسفة على طريق الناصرية السريع

2021/02/17 | 22:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد افاد مصدر أمني، الاربعاء، باستهداف رتل لدعم التحالف الدولي بعبوة ناسفة على طريق الناصرية السريع.وقال المصدر، إن “عبوة استهدفت مساء اليوم رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق الناصرية السريع دون اصابات تذكر”.

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