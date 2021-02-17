محاكمات مسؤولين عراقيين.. هل تردع الفاسدين؟

2021/02/17 | 22:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال الأسابيع الأخيرة بدت المحاكم العراقية منشغلة بمقاضاة مسؤولين عراقيين سابقين بتهم فساد وإضرار بالمال العام، وحكمت على وزير سابق وعلى محافظ سابق بالسجن في قضايا منفصلة.

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