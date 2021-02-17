2021/02/17 | 22:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – المركز الخبري الوطني بحث لجنة النزاهة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، ملف منحة العودة للنازحين مع وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” أن “لجنة النزاهة برئاسة النائب ثابت العباسي وبحضور عدد من أعضاء اللجنة استضافت وزيرة الهجرة والمهجرين والكادر المتقدم في الوزارة وبحضور […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منحة عودة النزوح على رأس النقاش..



النزاهة تستضيف وزيرة الهجرة والمهجرين المركز الخبري الوطني.

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