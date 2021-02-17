2021/02/17 | 22:21 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قلدت الهيأة التطبيعية لكرة القدم الحكام الشارات الدولية، اليوم الأربعاء الموافق 17/2/2021 ، في حفلٍ أقيم في أحد مطاعم بغداد، بحضور رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، وعضو التطبيعية الدكتور اسعد لازم، والأمين العام محمد فرحان، ورئيس لجنة الحكام الدكتور علاء عبد القادر.

وافتتحَ رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، الحفل بكلمة أشاد فيها بالجهود المميزة للجنة الحكام وسعيها لتطوير قدرات الحكام بالتعاون مع التطبيعية التي تجد أن التحكيم يُعد المرتكز الأساسي لنجاح المباريات.



وأثنى بنيان على دور الحكام في قيادة مباريات الدوري رغم تواجد العديد من المنغصات التي تقف في طريقهم .

وأوضحَ رئيس لجنة الحكام، الدكتور علاء عبد القادر: ان توزيع الشارات الدولية بهذه الطريقة يدل على الاهتمام الكبير بالحكام ما سيدفعهم لتقديم الأفضل في المباريات المقبلة.

وألقى الحكم الدولي السابق، عبد العال خضير، كلمة نيابةً عن زملائه، أشار فيها إلى: ان الحكم العراقي يعد الأفضل في المنطقة.

وتمَ، خلال الحفل، توزيع الشارات الدولية بين الحكام والبالغ عددهم ١٩حكما، وسط حضور العديد من الشخصيات الرياضية ووسائل الإعلام المختلفة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التطبيعية تقلد الحكام الشارة الدولية 7 SKY TV.

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