قوباد طالباني يبحث مع السفير الامريكي المستجدات والمتغيرات السياسية والأمنية

2021/02/17 | 22:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني مع السفير الامريكي ماثيو تولر، المستجدات والمتغيرات السياسية والأمنية.وذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني ان , طالباني وفي اطار جولته في العاصمة بغداد التقى اليوم الاربعاء السفير الامريكي " .وتحدث طالباني خلال اللقاء ، عن مسار محادثات وفد حكومة اقليم كردستان بشأن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 واجتماعاته ولقاءاته مع الاطراف ذات العلاقة ".وبحسب الموقع ان , مسألة الهجمات الصاروخية على مدينة اربيل ، كانت محورا اخرا من المباحثات، اذ أكد الجانبان على أهمية حماية استقرار العراق واقليم كردستان ".وفي محور اخر من اللقاء، تم بحث الاوضاع السياسية واخر المتغيرات في اقليم كردستان "./انتهى2

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