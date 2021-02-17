إستفتاءات لمكتب الإمام السيستاني عن التدخين والأركيلة

2021/02/17 | 22:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى، الإمام السيد علي السيستاني مجموعة من الاستفتاءات بشأن التدخين واستخدام الأركيلة.وجاء في نص الأسئلة والأجوبة بخصوص التدخين كما ورد من مكتب المرجع الأعلى: السؤال: ما هو حكم التدخين بالنسبة إلى : ١- المبتديء؟ ٢- المعتاد عليه ؟ الجواب: ١- يحرم التدخين على المبتديء إذا كان […]

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