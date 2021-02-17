2021/02/17 | 22:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت مؤسسة الكهرباء اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء 17 فبراير/شباط، عن انقطاع الكهرباء في كل محافظات البلاد، بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب البلاد.

وقالت الهيئة في بيان منشور على الوكالة الوطنية للإعلام، إن العاصفة الثلجية تسببت في حدوث صدمة في خطوط الضغط العالي، وهو ما أدى لانفصال جميع المجموعات الإنتاجية عن الشبكة الكهربائية.

وتابعت الهيئة اللبنانية، بقولها: “الفرق الفنية التابعة لنا، تواصل حاليا جهودها لإصلاح الأعطال، وإعادة تغذية الكهرباء تدريجيا لمختلف المناطق”.

وتضرب عاصفة ثلجية لبنان، منذ صباح اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تستمر حتى بعد غد الجمعة.

وصاحب تلك العاصفة موجة من البرد القارس والصقيع الاستثنائي، ما أدى لتساقط كثيف للأمطال والثلوج، التي تسببت بدورها في قطع عديد من الطرق الجبلية، وتوقف العمل في الموانئ البحرية.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقطاع الكهرباء عن كل محافظات لبنان بسبب العاصفة الثلجية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقطاع الكهرباء عن كل محافظات لبنان بسبب العاصفة الثلجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).