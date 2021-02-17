محدث.. الذهب يفقد 26 دولاراً ويسجل أدنى تسوية منذ يونيو

2021/02/17 | 22:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 26 دولاراً للجلسة الرابعة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل أدنى مستوى في 8 أشهر مع قوة

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