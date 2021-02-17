الشائعة: استراتيجيات الاشتباك والمواجهة - محمد عمارة تقي الدين

2021/02/17 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عمارة_تقي_الدين دكتور محمد عمارة تقي الدين"كثيراً ما غيّرت الحرب النفسية وجه التاريخ" هكذا يؤكد الزعيم البريطاني تشرشل من واقع خبرة طويلة تراكمت لديه على الأهمية البالغة للحرب النفسية كواحدة من محددات دفع عجلة التاريخ، ومن دون شك فالشائعة هي واحدة من أقوى أساليب الحرب النفسية بل هي أهمها على الإطلاق.



تتحدث المرويات التاريخية القديمة، وكما يذكر محمود أبو النيل، عن استخدام نيرون سلاح الشائعة بعد أن أحرق روم ......





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