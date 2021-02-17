2021/02/17 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب للوهلة الأولى تبدو الاحتجاجات الطلابية الأخيرة في جامعة بوغازتيشي في إسطنبول أمرا استثنائيا في الراهن التركي: طلبة الجامعة يحتجون على الفرض القسري لرئيس جامعة جديد، بأسلوب استبدادي من قبل رئيس الجمهورية أردوغان.



وفي الوقت الذي يشدد فيه الطلبة المحتجون على عدم توفر الشروط العلمية في مليح بولو رئيس الجامعة المعين، ترد السلطة بوصف الطلبة المحتجين بالإرهابيين، وتمارس ضدهم القمع.



وقامت الشرطة بتفريق ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادت تظاهرات 2013 الى الأذهان / الاحتجاجات الطلابية الأخيرة في تركيا وأهميتها - رشيد غويلب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادت تظاهرات 2013 الى الأذهان / الاحتجاجات الطلابية الأخيرة في تركيا وأهميتها - رشيد غويلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).