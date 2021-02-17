تركيا.. الحبس لرجل ألقى بزوجته من مرتفع للانتفاع من بوليصة تأمين

2021/02/17 | 22:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكمت محكمة تركية بالحبس الاحتياطي على زوج يشتبه بقتله زوجته الحامل في الشهر السابع، متهمة إياه بـ"دفعها من تل مرتفع" بعد أخذ صور رومانسية معها بهدف خداع شركة التأمين وتحصيل مبلغ بوليصة تأمين ضد الحوادث كان الزوج قد استخرجها لزوجته قبل الحادث، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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