أمريكا تتهم مبرمجين من كوريا الشمالية بالقيام بسرقات إلكترونية بقيمة 1.3 مليار دولار

2021/02/17 | 22:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قالت وزارة العدل الأمريكية اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة اتهمت 3 من مبرمجي الكمبيوتر في كوريا الشمالية بعمليات قرصنة ضخمة استهدفت سرقة أكثر من 1.3 مليار دولار من الأموال والعملات الرقمية.وأشارت الوزارة إلى أن هذه القرصنة أثّرت على شركات عدة من البنوك إلى أستوديوهات هوليوود.وتزعم لائحة الاتهام أن جون تشانج …

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