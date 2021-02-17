الزراعة تعلن اتخاذ مجموعة قرارات بهدف دعم الإنتاج المحلي

2021/02/17 | 22:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الزراعة، الأربعاء، اتخاذ مجموعة قرارات بهدف دعم الإنتاج المحلي في البلاد. وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “ترأس وزير الزراعة محمد الخفاجي جلسة هيئة رأي الوزارة لمناقشة ملفات تعزيز الامن الغذائي للمواطن ودعم قطاع الثروة الحيوانية بالأعلاف، فضلا عن تذليل العقبات امام الفلاحين، واعتماد آليات ناجحة …

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