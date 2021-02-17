الحشد الشعبي يحبط تعرضاً إرهابياً في اطراف قضاء خانقين

2021/02/17 | 22:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الأربعاء، بإصابة احد مقاتلي الحشد الشعبي بهجوم إرهابي شمال شرق بعقوبة.وقال المصدر في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إن "الحشد الشعبي احبط تعرض ارهابي على احدى نقاطه في منطقة الدكات في اطراف قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة)، ما اسفر عن اصابة احد المقاتلين".وأضاف أن "الاشتباكات لاتزال مستمرة حتى الان".

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