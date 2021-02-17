بالوثيقة.. نائب يقدم مقترحاً لإلغاء البطاقة التموينية

2021/02/17 | 22:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد طالب النائب كاظم الحمامي، اليوم الأربعاء، بإلغاء نظام البطاقة التموينية وتحويل مبالغها الى جيوب المواطنين.ودعا الحمامي، في وثيقة حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، إلى "استفتاء شعبي لمعرفة توجهات الرأي العام، وهل هم مع البطاقة أم ضدها".ونوه إلى "تقادم هذا النظام وفشله"، مؤكدا على "تردي مفردات البطاقة وعدم وصولها كاملة إلى العوائل الفقيرة".

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